गरीब था वो…कैसे कराता इतना महंगा इलाज, कैंसर मरीज ने PGI अस्पताल में ब्लेड से काट लिया गला

पुलिस और अस्पताल सूत्रों के अनुसार, मृतक लगभग एक महीने से PGI में भर्ती था, जहां उसका लीवर कैंसर का इलाज चल रहा था। परिजनों ने बताया कि मरीज बीमारी की गंभीरता और लगातार बढ़ रहे इलाज के खर्च से बेहद परेशान रहता था। आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव ने अंततः उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसने वॉर्ड के अंदर ही ब्लेड से गला काट लिया। जब मेडिकल स्टाफ को इसकी सूचना मिली, तब तक अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो चुकी थी।