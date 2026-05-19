युवती के किए 6 छोटे-छोटे टुकड़े, सिर तो मिला नहीं और बक्से में धड़; हाथ-पैर पॉलिथीन में पैक, छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस में मिले अंग

राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) से मिली जानकारी के मुताबिक, गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद सुरक्षाकर्मियों और स्टेशन स्टाफ को स्लीपर कोच एस-1 (S-1) में एक लावारिस बक्सा और एक लावारिस बैग पड़े होने की सूचना मिली। काफी देर तक जब किसी यात्री ने उस सामान पर अपना दावा नहीं किया, तो संदेह होने पर GRP ने उसे खोला। बक्से को खोलते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। उसके भीतर एक लगभग 25 से 30 वर्ष की आयु की महिला का क्षत-विक्षत धड़ रखा हुआ था। वहीं, पास में ही रखे दूसरे बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से पॉलिथीन के अंदर पैक किए गए हाथ और पैर बरामद हुए। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया।