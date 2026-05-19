युवती के किए 6 छोटे-छोटे टुकड़े, सिर तो मिला नहीं और बक्से में धड़; हाथ-पैर पॉलिथीन में पैक, छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस में मिले अंग

युवती की निर्मम हत्या कर शव के किए छह टुकड़े। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
Girl Brutally Murdered Body Cut Into 6 Pieces: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक अज्ञात युवती की बर्बरता से हत्या कर दी गई। साक्ष्यों को छिपाने के उद्देश्य से उसके शव को छह अलग-अलग टुकड़ों में काट दिया गया। हत्यारों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद युवती के सिर और धड़ को एक बड़े बक्से में बंद किया, जबकि उसके हाथ और पैरों को प्लास्टिक की थैलियों (पॉलिथीन) में पैक करके एक बैग में रख दिया। इसके बाद इस पार्सल को छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस की एक स्लीपर बोगी में लावारिस हालत में छोड़ दिया गया।
रविवार सुबह जब यह ट्रेन लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची और सफाई व नियमित जांच शुरू हुई, तब इस खौफनाकहत्याकांडका खुलासा हुआ। पुलिस को मौके से शव के पांच टुकड़े तो बरामद हो गए हैं, लेकिन युवती का सिर अभी भी गायब है, जिसकी तलाश तेजी से की जा रही है।
राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) से मिली जानकारी के मुताबिक, गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद सुरक्षाकर्मियों और स्टेशन स्टाफ को स्लीपर कोच एस-1 (S-1) में एक लावारिस बक्सा और एक लावारिस बैग पड़े होने की सूचना मिली। काफी देर तक जब किसी यात्री ने उस सामान पर अपना दावा नहीं किया, तो संदेह होने पर GRP ने उसे खोला। बक्से को खोलते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। उसके भीतर एक लगभग 25 से 30 वर्ष की आयु की महिला का क्षत-विक्षत धड़ रखा हुआ था। वहीं, पास में ही रखे दूसरे बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से पॉलिथीन के अंदर पैक किए गए हाथ और पैर बरामद हुए। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया।
एसीपी रोहित मिश्र ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्याकांड के त्वरित खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए GRP और स्थानीय पुलिस की 3 विशेष टीमों का गठन किया गया है। मृतका की पहचान अभी तक स्थापित नहीं हो सकी है, जिसके कारण जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव के बरामद हिस्सों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों की पहचान और उनके रूट का पता लगाना है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने उस विशेष बोगी (एस-1) में आरक्षित टिकट (रिजर्वेशन) पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का पूरा ब्योरा और चार्ट निकाल लिया है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यात्रा के दौरान कई बार सामान्य (जनरल) टिकट वाले यात्री भी स्लीपर कोच में सवार हो जाते हैं या फिर भीड़ का फायदा उठाकर अवैध रूप से यात्रा करते हैं। ऐसे में केवल चार्ट के भरोसे रहना मुश्किल होगा, जिससे जांच प्रक्रिया में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
छपरा से चलकर लखनऊ के गोमतीनगर तक आने वाली यह ट्रेन अपने सफर के दौरान लगभग 20 छोटे-बड़े स्टेशनों से होकर गुजरती है और इस पूरी दूरी को तय करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। पुलिस अब इन सभी 20 स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों, प्रवेश और निकास द्वारों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस स्टेशन से कौन सा संदिग्ध व्यक्ति इतना भारी बक्सा और बैग लेकर ट्रेन की बोगी में सवार हुआ था और वह कहां उतरा।
शव की स्थिति को देखकर फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉक्टर्स का अनुमान है कि युवती के शरीर के अंगों को किसी बेहद धारदार हथियार या फिर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कटर (जैसे कि आरी या मार्बल कटर) से काटा गया है, क्योंकि हड्डियों और मांस पर कटने के निशान काफी सटीक हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि युवती के शरीर पर काटने के अलावा किसी अन्य प्रकार के संघर्ष या चोट के निशान शुरुआती तौर पर नहीं मिले हैं। फिलहाल पुलिस मृतका के गायब सिर को ढूंढने और उसकी शिनाख्त करने की कोशिशों में जुटी है, ताकि इस हत्याकांड की मुख्य कड़ी को जोड़ा जा सके।
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