69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अखिलेश की एंट्री, BJP पर निकाली भड़ास, कहा- आज उनका अहंकार बहुत खुश होगा

उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी आरक्षण नियमों में कथित गड़बड़ी एवं कट-ऑफ को लेकर कोर्ट में लंबित मामले के शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं। यह मामला पिछले 7 साल से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक नई सूची तैयार करने का आदेश दिया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।