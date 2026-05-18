‘मैं PM का शुक्रगुजार हूं’, मोदी की अचानक तारीफ क्यों करने लगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद?

वैश्विक स्तर पर जारी ऊर्जा चुनौतियों (Global Energy Crisis) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देश के लोगों से ईंधन बचाने की अपील (Appeal to save fuel) की है। पीएम मोदी (PM Modi) की अपील का पूरे देश में असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के नेता-मंत्रियों के अलावा देश के तमाम नौकरशाह ईंधन बचाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर प्रतिक्रिया दी है।