18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘मैं PM का शुक्रगुजार हूं’, मोदी की अचानक तारीफ क्यों करने लगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद?

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (Congress MP Imran Masood) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की ईंधन संरक्षण (Energy Conservation) की अपील पर प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसून (Imran Masood) ने क्या कहा, आइए जानते हैं…

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 18, 2026

Imran Masood praises PM Modi

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने PM मोदी पर तंज कसा (File Photo- Patrika)

वैश्विक स्तर पर जारी ऊर्जा चुनौतियों (Global Energy Crisis) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देश के लोगों से ईंधन बचाने की अपील (Appeal to save fuel) की है। पीएम मोदी (PM Modi) की अपील का पूरे देश में असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के नेता-मंत्रियों के अलावा देश के तमाम नौकरशाह ईंधन बचाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर प्रतिक्रिया दी है।

पीएम मोदी की अपील पर क्या बोले कांग्रेस सांसद?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा- राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। PM मोदी और उनकी सरकार ने राहुल गांधी की अपील पर ध्यान नहीं दिया। इमरान मसूद ने तंज कसते हुए कहा कि मैं PM मोदी का शुक्रगुजार हूं कि देर से ही सही, लेकिन उन्हें समझ में आ रहा है।

राहुल गांधी ने पिछले साल ही संसद में कहा था कि सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता-केंद्रित बना रही है, जबकि इसे उत्पादन-आधारित होना चाहिए। वे बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। भारत की कूटनीति की विफलता के कारण हम आज इस स्थिति में हैं। इमरान मसूद ने नसीहत देते हुए कहा कि PM मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विशेषज्ञों की राय लें और आगे बढ़ें।

इमरान मसूद बोले- राहुल गांधी ने पहले ही चेताया था

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी ने संकट आने से पहले ही चेतावनी दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि महंगाई चरम पर आने वाली है। देश के सामने एक बड़ा संकट आने वाला है। राहुल गांधी ने हर संकट से पहले चेताया था। उन्होंने कोरोना से पहले भी अलर्ट किया था, लेकिन उनके (बीजेपी) के पास हमें गाली देने के लिए बहुत मसाला है। आप गाली देते रहिए, लेकिन देश के बारे में भी सोचिए। देश के लिए कुछ कीजिए।

2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर तैयारियों में लगे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, यह एक बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री को अब समझ आया है कि हम एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जिसके बारे में पिछले एक साल से हमारे नेता राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं। पीएम मोदी को पहले समझ जाना चाहिए था।

ये भी पढ़ें

UP में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम? योगी कैबिनेट में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री रखने और 1 दिन पब्लिक वाहन यूज करने का प्रस्ताव
लखनऊ
CM Yogi Adityanath cabinet meeting

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 May 2026 04:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मैं PM का शुक्रगुजार हूं’, मोदी की अचानक तारीफ क्यों करने लगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रतीक यादव से किसने की थी पैसों की डिमांड? किस के खिलाफ करवाया था केस दर्ज, निधन के बाद अब आगे क्या?

prateek yadav case update who demanded money what next after his death know whole matter lucknow
लखनऊ

प्रतीक यादव आखिर क्यों राजनीति से थे दूर? मुलायम के बेटे के अखिलेश के साथ कैसे थे रिश्ते?

why mulayam singh son prateek yadav stay away from politics how was his relationship with akhilesh yadav
लखनऊ

CM योगी की सख्त चेतावनी, कहा- नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे

Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ

पश्चिम बंगाल हिंसा पर मायावती ने दी केंद्र और राज्य सरकार को नसीहत, देशहित में कोई समझौता नहीं

Mayawati
लखनऊ

UP Politics: यूपी में योगी का ही ‘जलवा’, मंत्रिमंडल बंटवारे में जो चाहा, वो ही हुआ!

Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.