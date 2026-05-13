UP में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम? योगी कैबिनेट में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री रखने और 1 दिन पब्लिक वाहन यूज करने का प्रस्ताव

भारत के IT कर्मचारियों के संगठन NITES ने 11 मई को केंद्र सरकार से वर्क फ्रॉम होम पर सरकार की सलाह मांगी थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय को पत्र लिखकर NITES ने सरकार से यह सलाह मांगी थी। कर्मचारियों के इस संगठन ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखे पत्र में IT और ITES क्षेत्र में जहां संभव हो, दूरस्थ कार्य को प्रोत्साहित करने की सरकारी सलाह जारी करने का अनुरोध किया था। संगठन ने तर्क दिया कि दूर स्थानों पर कार्यरत लाखों कर्मचारियों द्वारा दैनिक आवागमन को काफी हद तक कम किया जा सकता है।