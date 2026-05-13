प्रतीक यादव की मौत की इनसाइड स्टोरी: किचन में बेसुध होकर गिरे, देर रात में तबीयत बिगड़ी, 6 घंटे में 2 बार पहुंचे अस्पताल, जानिए सब कुछ

Prateek Yadav Death: अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के सौतेले छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर है। पोस्टमॉर्टम के बाद प्रतीक का शव KGMU के डॉक्टरों ने परिवार को सौंप दिया है। शव का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ के पिपरा घाट श्मशान घाट पर प्रतीक के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। प्रतीक की उम्र महज 38 साल थी। उन्होंने बुधवार की सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में अंतिम सांस ली।