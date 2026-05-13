CBSE 12th Result: लखनऊ की अदिति मिश्रा बनी टॉपर, हासिल किए 99.2% अंक

इस वर्ष CBSE 12वीं परीक्षा में सेक्टर-14 विकास नगर शाखा की छात्रा अदिति मिश्रा ने 99.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में पहला स्थान हासिल किया। अदिति की इस शानदार उपलब्धि से पूरे विद्यालय में गर्व का माहौल है। उन्होंने अपनी सफलता से यह साबित कर दिया कि लगन और निरंतर मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। अदिति ने बताया कि उन्होंने नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पढ़ाई को समझने पर जोर दिया, सिर्फ रटने पर नहीं। मेरे माता-पिता और शिक्षकों ने हर कदम पर मेरा साथ दिया।”