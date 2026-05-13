CBSE 12th Result: लखनऊ की अदिति मिश्रा बनी टॉपर, हासिल किए 99.2% अंक

मेधावियों ने लहराया सफलता का परचम, स्कूल परिसर में जश्न का माहौल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
CBSEResults 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा बुधवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। हर वर्ष की तरह इस बार भी विद्यालय के मेधावी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर सफलता का नया इतिहास रच दिया।
रिजल्ट घोषित होते ही विद्यालय की सेक्टर-14 इंदिरानगर शाखा में छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों की भीड़ जुट गई। मेधावियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर सफलता की खुशी साझा की। विद्यालय परिसर तालियों, बधाइयों और खुशियों से गूंज उठा।
विद्यालय के संस्थापक जयपाल सिंह, डायरेक्टर निर्मल टंडन तथा शिक्षकों ने सभी सफल विद्यार्थियों को माला पहनाकर और मुंह मीठा कराकर सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
इस वर्ष CBSE 12वीं परीक्षा में सेक्टर-14 विकास नगर शाखा की छात्रा अदिति मिश्रा ने 99.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में पहला स्थान हासिल किया। अदिति की इस शानदार उपलब्धि से पूरे विद्यालय में गर्व का माहौल है। उन्होंने अपनी सफलता से यह साबित कर दिया कि लगन और निरंतर मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। अदिति ने बताया कि उन्होंने नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पढ़ाई को समझने पर जोर दिया, सिर्फ रटने पर नहीं। मेरे माता-पिता और शिक्षकों ने हर कदम पर मेरा साथ दिया।”
99.2 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली अदिति मिश्रा का सपना चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने का है। अदिति के पिता विवेक कुमार मिश्रा निजी नौकरी करते हैं, जबकि उनकी मां कुमकुम मिश्रा गृहणी हैं। परिवार ने बताया कि अदिति शुरू से ही पढ़ाई में बेहद होनहार रही हैं। वह रोजाना नियमित समय पर पढ़ाई करती थीं और हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करती थीं। रिजल्ट आने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया।
सेक्टर-14 विकास नगर शाखा की ही छात्रा ऐश्वर्या पाण्डेय ने 99 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ऐश्वर्या का सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जाने का है। उन्होंने कहा कि देश और समाज के लिए काम करना उनका लक्ष्य है। ऐश्वर्या के पिता अभय शंकर पांडेय बैंककर्मी हैं, जबकि मां अंजू पांडेय गृहणी हैं। परिवार ने बताया कि ऐश्वर्या बचपन से ही पढ़ाई में बेहद गंभीर रही हैं और उनका लक्ष्य हमेशा बड़ा अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना रहा है।
विद्यालय की सेक्टर-14 विकास नगर शाखा की छात्रा इरम फातिमा ने 98.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। इरम की सफलता ने भी स्कूल का नाम रोशन किया। शिक्षकों ने कहा कि इरम बेहद मेहनती और अनुशासित छात्रा हैं।
इस वर्ष विद्यालय के कई छात्रों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया।सी ब्लॉक इंदिरानगर शाखा की छात्रा अविका द्विवेदी और सेक्टर-14 विकास नगर शाखा की छात्रा सानवी कटियार ने चौथा स्थान प्राप्त किया। वहीं चिनहट शाखा की अंशू यादव, आस्था मिश्रा, सी ब्लॉक इंदिरानगर की अंशिका मौर्या तथा सेक्टर-3 विकास नगर शाखा के दिव्यांशु पाण्डेय ने 97.6 प्रतिशत अंक हासिल कर पांचवां स्थान प्राप्त किया। विद्यालय प्रशासन ने सभी मेधावियों को सम्मानित करते हुए उनकी मेहनत की सराहना की।
रिजल्ट घोषित होने के बाद विद्यालय परिसर में जश्न जैसा माहौल बन गया। छात्र-छात्राएं एक-दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। अभिभावकों के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शिक्षकों ने छात्रों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उन्हें भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करने की प्रेरणा दी। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि यह सफलता पूरे स्कूल परिवार के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।
विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना ही सफलता नहीं है, बल्कि अच्छे संस्कार और अनुशासन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे भविष्य में भी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। शिक्षकों ने यह भी कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।
मेधावी छात्रों के अभिभावकों ने विद्यालय और शिक्षकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्कूल ने बच्चों को न केवल अच्छी शिक्षा दी, बल्कि सही दिशा और सकारात्मक माहौल भी प्रदान किया। अभिभावकों का कहना था कि बच्चों की सफलता के पीछे शिक्षकों की मेहनत और मार्गदर्शन की बड़ी भूमिका रही।
रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल के छात्रों की यह सफलता अब अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरह बेहतर परिणाम देने का प्रयास जारी रहेगा। छात्रों की इस शानदार उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लखनऊ के शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हैं।
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