बड़ा बिजनेस-महंगी गाड़ी… फिर भी अखिलेश यादव से ज्यादा अमीर नहीं थे सौतेले भाई प्रतीक यादव, कितनी थी संपत्ति?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2015-16 में प्रतीक ने 1.47 करोड़ रुपये की आमदनी दिखाई थी। उनकी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने करीब 50 लाख रुपये की कमाई बताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की निजी नेट वर्थ 5.5 से 7 करोड़ रुपये के बीच थी।