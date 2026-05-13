आधा होगा काफिला, थमेंगे हेलिकॉप्टर के पहिए! PM मोदी की अपील पर राज्यपाल कविंदर गुप्ता के बड़े फैसले

Himachal Governor Petrol Free Sunday Lok Bhawan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशव्यापी अपील के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए है। राज्यपाल गुप्ता ने रविवार को 'पेट्रोल-मुक्त' रखने, अपने काफिले को आधा करने और सरकारी हेलिकॉप्टर का उपयोग बंद करने का फैसला किया है। राज्यपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोक भवन को ईंधन संरक्षण क्षेत्र घोषित करते हुए कहा कि आयातित ईंधन का उपयोग करने वाला कोई भी सरकारी वाहन रविवार को नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि वे सप्ताह में एक दिन अपने सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय वे इलेक्ट्रिक वाहन या कारपूलिंग के विकल्प का चयन करेंगे।