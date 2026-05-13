बंगाल में 3 विभागों के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए CBI को मंजूरी, CM शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया एक और ऑर्डर

राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की चर्चा जोरों पर है। कई लोग इसे शुभेंदु अधिकारी की सख्ती के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे पुराने मामलों को निपटाने की कोशिश भी बता रहे हैं। लेकिन आम लोगों में इस कदम से उम्मीद जगी है कि अब सरकारी काम में रिश्वतखोरी कम होगी।