कौन होगा केरल का नया CM? आज ही सामने आ सकता है नाम, सोनिया गांधी के चलते फैसले में हो रही देरी

केरल में कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ की बड़ी जीत के आठ दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। पार्टी हाईकमान दिल्ली में फैसला लेने की तैयारी में है, लेकिन सोनिया गांधी की रूटीन हेल्थ चेकअप की वजह से थोड़ी देरी हो गई है। कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ इलाकों में नाराजगी भी दिखने लगी है।