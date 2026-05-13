प्री-मानसून लेगा करवट: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश के कई राज्यों में प्री-मानसून करवट लेगा और इसका असर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, माहे, यनम, कराईकल, रायलसीमा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने, बिजली गरजने और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हवा की रफ्तार 30-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रेंज में रहने का पूर्वानुमान है।