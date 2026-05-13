Haryana Municipal Election Result: अंबाला और सोनीपत में BJP का मेयर, जानें कांग्रेस की हालत

अंबाला में भी बीजेपी का मेयर बनना तय हो गया है। 15 राउंट तक बीजेपी उम्मीदवार अक्षिता सैनी को 49534 वोट मिले है। निर्दलीय सोनिया चौधरी को 28975 वोट हासिल किए है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कुलविंदर कौर की झोली में 20913 वोट आए है। अंबाला के वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी मोनिका मल को जीत मिली है। वार्ड 8 से कांग्रेस प्रत्याशी गुंजीत कौर जीत गई है। वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी शिवानी सूद जीती है। वार्ड नंबर 10 से भाजपा प्रत्याशी गुरविंदर सिंह जीत गए है। वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी कविता सैनी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 12 से भाजपा प्रत्याशी कमल गुप्ता जीत गए है।