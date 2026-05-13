Prateek yadav Death: प्रतीक यादव की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री MK Stalin ने जताया शोक

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रतीक से लगभग दो महीने पहले मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि प्रतीक एक जुझारू और मेहनती व्यक्ति थे, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर भी काफी सजग रहते थे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि प्रतीक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और अपने प्रयासों से कुछ हासिल करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस तरह अचानक उनका जाना बेहद दुखद है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि परिवार जो भी निर्णय लेगा, उसका सम्मान किया जाएगा।