मंदिर-मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर रोक, CM शुभेंदु ने जारी किए आदेश

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम किसी विशेष समुदाय या धर्म तक सीमित नहीं होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी अन्य धार्मिक स्थल सभी जगहों पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियम समान रूप से लागू होंगे। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि राज्य में कानून-व्यवस्था बनी रहे और आम जनता को शांति का माहौल मिल सके।