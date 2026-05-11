11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चीफ इलेक्शन अफसर को बनाया गया पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव, नए CM शुभेंदु अधिकरी का एक और बड़ा फैसला

west bengal new chief secretary 2026: पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल अब राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए। जानिए उनकी पूरी प्रोफाइल, टीएमसी के आरोप और नई सरकार के फैसले की डिटेल।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

May 11, 2026

West benGal

पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल। (फोटो-ANI)

पश्चिम बंगाल में सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। भाजपा की नई सरकार बनते ही प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हो रहा है। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल राज्य के चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार के इस फैसले से विपक्ष खेमे में नाराजगी बढ़ सकती है। अग्रवाल ने चुनाव के दौरान जो तरीका अपनाया, उसकी तारीफ और आलोचना दोनों हुई थी। लेकिन नई सरकार इसे इनाम के तौर पर देख रही है।

चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा पर सख्ती, फिर भी विवाद

पहले बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विधानसभा चुनाव के दौरान महिला वोटरों की लिस्ट और सुरक्षा को लेकर खास ध्यान दिया गया। कुछ इलाकों में शिकायतें आईं कि महिलाओं के नाम गायब हो रहे हैं या उनके वोट प्रभावित हो सकते हैं।

टीएमसी ने तो मनोज अग्रवाल पर पक्षपात का आरोप लगाकर चुनाव आयोग में शिकायत तक कर दी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि नई सरकार को अग्रवाल का निष्पक्ष रवैया पसंद आया।

उन्होंने एसआईआर जैसी मुश्किल प्रक्रिया को संभाला और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए। कई अधिकारियों के मुताबिक, यही वजह है कि उन्हें टॉप पोस्ट दी जा रही है।

कौन हैं मनोज कुमार अग्रवाल?

मनोज कुमार अग्रवाल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए। करीब 36 साल की सेवा में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं।

बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को उनकी रिटायरमेंट है। इसलिए शुरुआत में उन्हें दो-ढाई महीने के लिए चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा। बाद में जरूरत पड़ी तो बढ़ाया भी जा सकता है।

मौजूदा चीफ सेक्रेटरी कौन हैं?

अभी चीफ सेक्रेटरी दुष्यंत नरियाला हैं। कल ही मनोज अग्रवाल से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद यह अटकलें तेज हो गईं। नई सरकार साफ तौर पर पुराने सिस्टम को बदलना चाहती है। साथ ही एसआरओ सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है।

क्यों अग्रवाल को दी गई यह जिम्मेदारी?

प्रशासनिक गलियारों में कहा जा रहा है कि अग्रवाल का चयन योग्यता के आधार पर हुआ है। यह नियुक्ति सिर्फ एक अधिकारी की तरक्की नहीं है।

यह बंगाल के नए राजनीतिक दौर की झलक है। जहां चुनाव आयोग और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे, वहां अब वही अधिकारी टॉप पर आ रहे हैं।

आम लोगों की नजर में देखें तो उम्मीद है कि नया चीफ सेक्रेटरी रोजमर्रा की समस्याओं- सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। साथ ही सरकारी कामकाज में देरी और भ्रष्टाचार कम होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

11 May 2026 08:00 pm

Hindi News / National News / चीफ इलेक्शन अफसर को बनाया गया पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव, नए CM शुभेंदु अधिकरी का एक और बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की हटाई गई Z+ सुरक्षा, CM शुभेंदु अधिकारी के पद संभालते ही बड़ा फैसला

mamata banerjee and abhishek banerjee
राष्ट्रीय

वैश्विक संकट पर फिर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, देशवाशियों से दूसरी बार की अपील, ईंधन बचाने पर दिया जोर

PM Modi Appeal To Nation
राष्ट्रीय

Bengal CS: ममता सरकार से टकराने वाले Manoj Kumar Agarwal बनेंगे चीफ सेक्रेटरी?

Manoj Agrawal Bengal New CS
राष्ट्रीय

भारत के पास 60 दिनों का तेल और नैचुरल गैस का है स्टॉक, 45 दिन का एलपीजी भी, सरकार ने दी जानकारी

Oil Status In India
राष्ट्रीय

हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा एक्शन, 21 पुलिसवालों की गई नौकरी, अन्य 122 अधिकारी अब टारगेट पर

Himachal Pradesh CM Sukhu Drug Action
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.