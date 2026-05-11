चीफ इलेक्शन अफसर को बनाया गया पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव, नए CM शुभेंदु अधिकरी का एक और बड़ा फैसला

पहले बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विधानसभा चुनाव के दौरान महिला वोटरों की लिस्ट और सुरक्षा को लेकर खास ध्यान दिया गया। कुछ इलाकों में शिकायतें आईं कि महिलाओं के नाम गायब हो रहे हैं या उनके वोट प्रभावित हो सकते हैं।