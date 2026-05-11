पीएम नरेंद्र मोदी के ‘साथ आ जाओ’ वाले बयान पर रेवंत रेड्डी की सफाई, बोले- ‘इसे राजनीति से न जोड़ें’

यह बयान रविवार को हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आया, जिसमें दोनों नेता मौजूद थे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा था, ''जो कुछ भी केंद्र की सरकार ने 10 साल में गुजरात को दिया, मैं वह तेलंगाना को भी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप मुझे ज्वाइन नहीं करते तो राज्य आधा ही पा सकेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप मेरे साथ जुड़ें।''