बंगाल CM शुभेन्दु अधिकारी PA हत्या केस: आरोपी की मां बोली, ‘मेरा बेटा निर्दोष है, लखनऊ में शादी में था’

Shubhendu Adhikari PA Murder Case: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ राठ की हत्या के मामले में आरोपी राज सिंह की मां ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है और जिस समय हत्या हुई, वह लखनऊ में एक शादी में मौजूद था। इस बयान में उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। साथ ही पुलिस और सरकार से न्याय की गुहार लगाई है।