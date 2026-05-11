हिमंता बिस्वा सरमा ने वादा निभाने की बात कही: नई सरकार की कमान आते ही कर दिया ये सबसे बड़ा ऐलान!

चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने असम की जनता से कई अहम वादे किए थे। इनमें सबसे प्रमुख रोजगार के नये अवसर पैदा करना, महिला सशक्तीकरण, राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास और असम की संस्कृति व पहचान को सुरक्षित रखना शामिल है। हिमंता बिस्वा सरमा ने साफ किया है कि घोषणा पत्र केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह उनकी सरकार के लिए एक पवित्र मार्गदर्शिका है। सरकार के सभी विभाग इसी दिशा में काम करेंगे, ताकि तय समय सीमा के अंदर हर लक्ष्य हासिल किया जा सके। ध्यान रहे कि चुनाव में भाजपा ने 82 सीटें जीती हैं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी और बीओपीएफ ने 10-10 सीटें हासिल कीं, जिससे एनडीए की कुल सीटें 102 हो गईं। विपक्षी कांग्रेस गठबंधन को 19 सीटें मिलीं, रायजोर दल और एआईयूडीएफ को 2-2 सीटें, टीएमसी को एक सीट मिली, जबकि एजेपी एक भी सीट हासिल करने में विफल रही।