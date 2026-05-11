Iran US War: पाकिस्तान के जरिए ईरान ने ट्रंप को भेजा शांति प्रस्ताव, साथ में रख दी ये 4 बड़ी शर्तें

Iran US War Update: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में ईरान ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। ईरान ने रविवार 10 मई 2026 को पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को अपना अंतिम जवाब भेजा था। जिसमें उसने अमेरिका के हालिया शांति प्रस्ताव पर अपनी शर्तें रखीं। ईरान ने कहा उनका प्रस्ताव राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करता है साथ ही क्षेत्र और वैश्विक स्थिरता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।