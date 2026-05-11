Iran US War: पाकिस्तान के जरिए ईरान ने ट्रंप को भेजा शांति प्रस्ताव, साथ में रख दी ये 4 बड़ी शर्तें

Iran US War Update (AI Image)
Iran US War Update: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में ईरान ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। ईरान ने रविवार 10 मई 2026 को पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को अपना अंतिम जवाब भेजा था। जिसमें उसने अमेरिका के हालिया शांति प्रस्ताव पर अपनी शर्तें रखीं। ईरान ने कहा उनका प्रस्ताव राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करता है साथ ही क्षेत्र और वैश्विक स्थिरता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार 11 मई 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हमारे प्रस्ताव में सिर्फ ईरान के वैध अधिकार शामिल हैं। यह पूरी तरह उदार और न्यायसंगत है। हमने जो भी प्रस्ताव रखा है वह हमारे राष्ट्रीय हित में है। साथ ही क्षेत्र और विश्व की भलाई के लिए भी है।” बघाई ने अमेरिकी की मांगों को असंगत और एकतरफा बताया है।
इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है और उसे दबाव या बल प्रयोग करने वाला नहीं माना जाना चाहिए। उनके शब्दों में, “हम दबंग नहीं हैं, हम एंटी-बुली हैं। क्या हम अमेरिका पर मार्च कर रहे हैं या क्यूबा और वेनेजुएला में बल प्रयोग कर रहे हैं?”
ईरान ने अपने प्रस्ताव में अमेरिका से स्पष्ट मांगें रखीं हैं जिनकी जानकरी नीचे साझा की जा रही है।
बघाई ने कहा कि यह प्रस्ताव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए उदार और न्यायसंगत ढांचा प्रस्तुत करता है। उन्होंने अमेरिका पर मैक्सिमम प्रेशर नीति जारी रखने का आरोप भी लगाया है।
ईरान के जवाब पर अमेरिकी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “मैंने अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है। मुझे यह बिलकुल स्वीकार्य नहीं है।”
ईरान ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सिर्फ क्षेत्र के देशों की जिम्मेदारी है और बाहरी हस्तक्षेप केवल स्थिति को जटिल करेगा। हाल की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अस्थिरता के लिए अमेरिकी कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से कूटनीतिक जवाब भेजकर शांति वार्ता को नई दिशा देने की कोशिश की है।
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