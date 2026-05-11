अमेरिका में ट्रेन के डिब्बे में मिली 6 लोगों की लाश, पुलिस ने की जांच शुरू

अमेरिका (United States of America) में रविवार को टेक्सास (Texas) राज्य के लारेडो (Laredo) शहर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यूनियन पैसिफिक कार्गो ट्रेन के डिब्बे में 6 लोगों की लाश मिली हैं। लारेडो पुलिस विभाग के अनुसार लोकल समयानुसार दोपहर करीब 2:30 से 3:30 बजे के बीच रेलवे यार्ड में रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान यूनियन पैसिफिक कर्मचारी ने जब ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया, तब 6 लोगों की लाश देखकर वह चौंक गया। पुलिस ने भी इस मामले की पुष्टि की।