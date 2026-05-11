इज़रायल ने लेबनान में की भारी बमबारी, 51 लोगों की हुई मौत

इज़रायल और लेबनान के बीच 16 अप्रैल को ट्रंप की मध्यस्थता में सीज़फायर हुआ था जिसके बाद लगा था कि हमले रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 16 अप्रैल से अब तक इज़रायली सेना के हमलों की वजह से लेबनान में 552 लोगों की मौत हो गई है और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। हज़ारों लोगों को इज़रायली हमलों की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा है।