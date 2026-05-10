अमेरिका से आई बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों की चीन की तारीफ ?

Trade War : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खुल कर तारीफ की है। मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान और होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के बावजूद, ट्रंप ने चीन के रुख की सराहना की है। ट्रंप ने शी जिनपिंग को 'एक महान व्यक्ति' बताते हुए कहा कि चीन ने मौजूदा वैश्विक स्थिति में 'सम्मानजनक व्यवहार' दिखाया है और अमेरिका को चुनौती नहीं दी है। ट्रंप का यह बयान कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि चीन अपनी तेल आपूर्ति का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिये ही प्राप्त करता है।