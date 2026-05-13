Explainer : ड्रैगन के आगे सरेंडर या अमेरिका का सबसे बड़ा चक्रव्यूह ? चीन और US के रिश्तों पर क्या होगा असर ?

Donald Trump Beijing visit : अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और महाशक्तियों के बीच यह शिखर वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब व्यापार, तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार तनाव जारी है। आइए इस 'एक्सप्लेनर' के जरिए विस्तार से समझते हैं कि इस हाई-प्रोफाइल दौरे के क्या मायने हैं और इसका अमेरिका-चीन (ड्रैगन) संबंधों पर क्या दीर्घकालिक असर पड़ेगा।