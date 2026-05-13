Explainer : ड्रैगन के आगे सरेंडर या अमेरिका का सबसे बड़ा चक्रव्यूह ? चीन और US के रिश्तों पर क्या होगा असर ?

बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। (द वॉशिंगटन पोस्ट)
Donald Trump Beijing visit : अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और महाशक्तियों के बीच यह शिखर वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब व्यापार, तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार तनाव जारी है। आइए इस 'एक्सप्लेनर' के जरिए विस्तार से समझते हैं कि इस हाई-प्रोफाइल दौरे के क्या मायने हैं और इसका अमेरिका-चीन (ड्रैगन) संबंधों पर क्या दीर्घकालिक असर पड़ेगा।
ट्रंप और जिनपिंग की इस कूटनीतिक मुलाकात में मुख्य रूप से तीन सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होने की प्रबल संभावना है:
अमेरिका और चीन के बीच 'ट्रेड वॉर' का इतिहास काफी पुराना और जटिल है। ट्रंप हमेशा से 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के प्रबल समर्थक रहे हैं और अमेरिकी उद्योगों को बचाने के लिए चीनी उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगाने के पक्षधर रहे हैं। इस मुलाकात में दोनों नेता व्यापार घाटे को कम करने, बौद्धिक संपदा की चोरी रोकने और नए व्यापारिक समझौतों की संभावनाओं पर बातचीत कर सकते हैं।
इक्कीसवीं सदी की कूटनीति में तकनीक सबसे बड़ा हथियार है। सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और 5G/6G तकनीक पर वैश्विक नियंत्रण को लेकर दोनों देशों में होड़ मची है। अमेरिका की ओर से चीनी टेक कंपनियों पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध और चीन का जवाबी कदम इस वार्ता का एक प्रमुख और तीखा हिस्सा होंगे।
ताइवान की संप्रभुता, दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते सैन्य बेस और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता पर अमेरिका की पैनी नजर है। ताइवान के मुद्दे पर चीन का रुख हमेशा से बेहद आक्रामक रहा है, ऐसे में इन मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच सीधी और सख्त कूटनीतिक चर्चा होने के आसार हैं।
इस ऐतिहासिक दौरे का दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और कूटनीतिक रणनीति पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसे इन बिंदुओं से समझा जा सकता है:
यदि दोनों नेता बातचीत के जरिए किसी नए व्यापारिक समझौते पर सहमत होते हैं, तो इससे दोनों देशों के बीच सालों से चल रहे आर्थिक तनाव में कमी आ सकती है। हालांकि, अगर दोनों पक्ष अपने कड़े रुख पर अड़े रहे, तो बातचीत बेनतीजा भी रह सकती है, जिससे ट्रेड वॉर का एक नया और अधिक आक्रामक चरण शुरू हो सकता है।
बीते कुछ वर्षों में वाशिंगटन और बीजिंग के बीच उच्च स्तरीय संवाद में भारी कमी आई थी। यह प्रत्यक्ष मुलाकात दोनों देशों के बीच बंद पड़े कूटनीतिक चैनलों को फिर से खोलने और सैन्य स्तर पर होने वाली गलतफहमियों को कम करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है।
ट्रंप अपनी आक्रामक और लेन-देन आधारित कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर चीन पर दबाव बनाकर अमेरिकी हितों को साधने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, शी जिनपिंग चीन की संप्रभुता, आत्मसम्मान और उभरती वैश्विक शक्ति की छवि को बरकरार रखने का पुरजोर प्रयास करेंगे। चीन यह संदेश देने की कोशिश करेगा कि वह अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है।
जब अमेरिका और चीन के बीच कुछ भी घटित होता है, तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है:
ग्लोबल सप्लाई चेन में स्थिरता: दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार के समझौते से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता आ सकती है। इससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता घटेगी और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
अमेरिका-चीन के रिश्तों की दिशा भारत सहित पूरे एशिया की भू-राजनीतिक रणनीति को प्रभावित करेगी। यदि दोनों देश तनाव कम करते हैं, तो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए यह एक राहत की बात होगी। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है, तो एशियाई देशों पर किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव बढ़ सकता है।
बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग दौरा केवल दो दिग्गज नेताओं की औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि यह भविष्य की वैश्विक व्यवस्था की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक कदम है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह वार्ता दोनों देशों के बीच सुलग रहे 'नए शीत युद्ध' पर पानी डालती है, या फिर कूटनीतिक टकराव की एक नई चिंगारी को जन्म देती है।
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