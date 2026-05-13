मोसाद के लिए जासूसी करता पकड़ा गया एहसान अफराश्तेह, ईरान ने दी सज़ा-ए-मौत

जासूसों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई जारी है। ईरान की जासूसी एजेंसियाँ और सुरक्षाबल पूरी तरह से एक्टिव हैं। पिछले साल जून से अब तक ईरान में सैकड़ों जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनमें से कई जासूसों को तो मौत की सज़ा भी दी जा चुकी है। ईरान में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार लोगों में दोहरी नागरिकता वाले लोग और विदेशी भी शामिल हैं जो सिर्फ इज़रायल के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी जासूसी कर रहे थे और ईरान की खुफिया जानकारी लीक कर रहे थे। इज़रायल और अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि जासूसों के ज़रिए खुफिया युद्ध भी लड़ा जा रहा है, जिससे ईरान की खुफिया जानकारी का पता लगाया जा सके और उसे ईरान के ही खिलाफ इस्तेमाल करते हुए इसे कमज़ोर किया जा सके।