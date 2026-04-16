ईरान में मोसाद के 4 जासूस गिरफ्तार

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States Of America) के बीच सीज़फायर चल रहा है, जिससे युद्ध रुका हुआ है। 8 अप्रैल को लागू हुआ 2 हफ्ते का सीज़फायर 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। कुछ सूत्रों के अनुसार सीज़फायर को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। दोनों पक्ष सीज़फायर खत्म होने से पहले स्थायी समझौते पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दौर की शांति-वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला और जल्द ही अगले दौर की शांति-वार्ता हो सकती है। इसी बीच ईरान में बड़ी कार्रवाई की गई है।