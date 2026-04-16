अमेरिका की धमकी पर ईरान का पलटवार – ‘अगर अमेरिका नहीं माना तो होर्मुज स्ट्रेट में उनके जहाज़ों को डुबो देंगे’

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज़फायर लागू हुआ था, जो 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। सीज़फायर के बाद फिर से युद्ध शुरू न हो, इसके लिए कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच पहले दौर की शांति-वार्ता हुई, जो विफल रही। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में कहा है कि आने वाले दो दिन में दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में फिर से शांति-वार्ता हो सकती है। आज पाकिस्तान और ईरान के बीच इस विषय में बातचीत होगी। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और अब उन्होंने पानी में पुलिसिंग की भी चेतावनी दे दी है।