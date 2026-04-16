16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका की धमकी पर ईरान का पलटवार – ‘अगर अमेरिका नहीं माना तो होर्मुज स्ट्रेट में उनके जहाज़ों को डुबो देंगे’

Iran-US Conflict: होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी के बीच अब अमेरिका ने पुलिसिंग की धमकी दी है। अमेरिका की धमकी पर ईरान ने भी पलटवार किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 16, 2026

Donald Trump and Mojtaba Khamenei

Donald Trump and Mojtaba Khamenei

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज़फायर लागू हुआ था, जो 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। सीज़फायर के बाद फिर से युद्ध शुरू न हो, इसके लिए कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच पहले दौर की शांति-वार्ता हुई, जो विफल रही। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में कहा है कि आने वाले दो दिन में दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में फिर से शांति-वार्ता हो सकती है। आज पाकिस्तान और ईरान के बीच इस विषय में बातचीत होगी। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और अब उन्होंने पानी में पुलिसिंग की भी चेतावनी दे दी है।

अमेरिका की धमकी पर ईरान का पलटवार

अमेरिका की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में पुलिसिंग या कंट्रोल करने की कोशिश की, तो अमेरिका के जहाज़ों को होर्मुज स्ट्रेट में डुबो दिया जाएगा। आईआरजीसी (IRGC) के सीनियर अफसर और ईरान में सैन्य मामलों के सलाहकार मोहसिन रेज़ाई (Mohsen Rezaee) ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ भी किया तो ईरान अपनी मिसाइल से अमेरिकी जहाज़ पर हमला कर देगा जिससे वो होर्मुज स्ट्रेट में डूब जाएंगे।

ट्रंप की 'होर्मुज नाकेबंदी' फ्लॉप!

ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि उनकी नेवी किसी भी देश के जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने नहीं दिया जाएगा, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट में ट्रैकिंग से पता चला है कि अभी भी कई जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुज़र रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जहाज ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट के मुख्य रास्ते के वैकल्पिक रास्तों के तौर पर तैयार किए गए मार्गों से ईरान की अनुमति लेते हुए होते हुए निकल रहे हैं।

ईरान से सीज़फायर नहीं बढ़ेगा आगे

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वह ईरान के साथ चल रहे सीज़फायर को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान कहा, "मैं सीज़फायर आगे बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं। मुझे लगता है कि यह ज़रूरी नहीं होगा। मेरा मानना है कि ईरान के साथ स्थायी समझौता बेहतर विकल्प है, जिससे ईरान फिर से पहले जैसा बन सकता है। बातचीत के ज़रिए स्थायी शांति संभव है।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

16 Apr 2026 11:31 am

Published on:

16 Apr 2026 11:18 am

Hindi News / World / अमेरिका की धमकी पर ईरान का पलटवार – ‘अगर अमेरिका नहीं माना तो होर्मुज स्ट्रेट में उनके जहाज़ों को डुबो देंगे’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य पर एआई से सलाह लेना खतरनाक, रिसर्च के अनुसार 50% जानकारी होती है गलत

AI
विदेश

US-Iran War: होर्मुज में नाकेबंदी को लेकर ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा- शर्तें हम तय करेंगे

US Iran War Ceasefire
विदेश

एआई में हो ‘किल स्विच’…नहीं तो मानव अस्तित्व को खतरा, ट्रंप ने चेताया

Donald Trump
विदेश

Iran-Pakistan Talks: आज ईरान और पाकिस्तान के बीच बैठक, अमेरिका ने क्या भेजा है संदेश; युद्धविराम पर बड़ा अपडेट

विदेश

ईरानी बंदरगाह से निकलते ही पकड़े गए 10 जहाज, हॉर्मुज में अमेरिका ने बिछाया अब तक का सबसे बड़ा ‘जाल’

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.