युद्ध की आहट तेज, अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने 50 अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को फिर से खोला

ईरान ने बमों से बनी गड्ढों को भरकर सड़कें भी दोबारा बनाई हैं। कुछ जगहों पर नई पेविंग भी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के पास अभी भी भरपूर मिसाइल स्टॉक है। अगर लॉन्चर और क्रू तैयार हैं तो वे मिसाइलें दाग सकते हैं, भले ही नई उत्पादन रुका हो।