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‘हम युद्ध के लिए तैयार हैं’, ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकरा ईरान का बड़ा ऐलान

Iran Rejects Trump Proposal: ईरान ने ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकराते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का दावा किया है। वहीं ट्रंप परमाणु हथियारों पर सख्त रुख बनाए हुए हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया।

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भारत

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Saurabh Mall

Jun 01, 2026

us-iran war update

तनाव के बीच ईरान ने किया बड़ा ऐलान। फोटो में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई (सोर्स: ANI)

Iran Response to Trump: मिडिल-ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकराते हुए संकेत दिया है कि वह युद्ध के लिए तैयार है। ईरान का साफ कहना है कि अब वह किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अब वह कमजोर नहीं रहा और अगर उसे उकसाया गया, तो वह पूरी ताकत से जवाब दे सकता है।

बीते कल रविवार को ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि ईरान अब अमेरिका के साथ किसी भी ऐसे समझौते को मंजूरी नहीं देगा, जब तक हमारे लोगों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाते। हम अपना हक लेकर रहेंगे।

दूसरी ओर, ट्रंप भी अपने रुख पर कायम हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना किसी भी संभावित समझौते की सबसे अहम शर्त होगी। ट्रंप का कहना है कि उन्हें समझौते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है और वे उसमें और बदलाव चाहते हैं।

अपडेट जारी है…

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Published on:

01 Jun 2026 08:28 am

Hindi News / World / ‘हम युद्ध के लिए तैयार हैं’, ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकरा ईरान का बड़ा ऐलान

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