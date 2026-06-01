‘हम युद्ध के लिए तैयार हैं’, ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकरा ईरान का बड़ा ऐलान

Iran Response to Trump: मिडिल-ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकराते हुए संकेत दिया है कि वह युद्ध के लिए तैयार है। ईरान का साफ कहना है कि अब वह किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अब वह कमजोर नहीं रहा और अगर उसे उकसाया गया, तो वह पूरी ताकत से जवाब दे सकता है।