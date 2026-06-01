चीन में एआई जज सुना रहे फैसले, क्या भारत में कम हो सकता है मुकदमों का अंबार?

चीन की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट यानी एसपीसी ने वर्ष 2022 में स्मार्ट कोर्ट के लिए जारी गाइडलाइन में 2025 तक एआई टूल उपयोग करने और 2030 तक न्यायिक प्रक्रिया में एआई को पूरी तरह उपयोग करने की समय सीमा तय की गई है। अकेले 2023 में स्मार्ट कोर्ट ने 70,635 मुकदमे सुने, इनमें 98.05 फीसदी में ऑनलाइन फाइलिंग और 99.71 फीसदी में रिमोट सुनवाई हुई। आज संपत्ति के विवादों में यह स्मार्ट कोर्ट मुख्य कानूनी प्रश्न तय कर रही हैं और सुनवाई के बाद निर्णय का 70 फीसदी हिस्सा लिख रही हैं।