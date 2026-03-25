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Iran VS US-Israel War: पाकिस्तान में स्कूल-कॉलेज बंद, कहां हुआ WFH लागू,क्यों बढ़ रही महंगाई ?

अमेरिका ने ईरान पर पांच दिन हमला नहीं करने की बात की। आज अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए। ईरान ने भी इजराइल पर बम बरसाए। इस युद्ध के चलते दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में तरह-तरह की परेशानियां पैदा हो रही हैं। आइए जानते हैं कि किस देश ने राहत के लिए क्या उपाय किए।

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भारत

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Swatantra Mishra

Mar 25, 2026

Iran US Israel war 2026

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी (Photo: IANS)

Iran VS US-Israel War 2026: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच पिछले 26 दिनों से चल रहा युद्ध कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर पांच दिन हमला नहीं करने का ​ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद हमला जारी है। आज भी अमेरिकी सैनिकों ने ईरान पर हमला किया। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्यवाही में इजराइल के कई ठिकानों पर बम बरसाए।

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