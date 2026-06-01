भारतीय मूल के पायलट की अमेरिका में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत, घंटों पहले हुई थी शादी

अमेरिका के जार्जिया से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक विमान हादसे के चलते शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना एक भारतीय मूल के पायलट की मौत हो गई। पायलट की पहचान 26 वर्षीय डेव फिजी के रूप में हुई है जो कि डेल्टा एयर लाइन्स में फर्स्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। फिजी अपनी शादी के कुछ ही घंटों बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवा बैठे। डेव और उनकी पत्नी जेस्नी शादी के बाद हेलीकॉप्टर से अपने हनीमून पर जा रहे थे। इसी बीच विमान दुर्घटना का शिकार हो गया जिसमें डेव और पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जेस्नी गंभीर लेकिन स्थिर में है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।