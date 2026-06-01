म्यांमार में बड़ा धमाका, चीन बॉर्डर के पास पूरा गांव तबाह, 100 घर ढहे और 55 लोगों की मौत

प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि भूमिशान राज्य लंबे समय से म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ विद्रोही गुटों के संघर्ष का केंद्र रहा है। TNLA भी इसी संघर्ष में शामिल है। इस घटना से इलाके में पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया है। लोग अब सुरक्षा और मुआवजे की मांग कर रहे हैं।