हवाई हमले से मचा हाहाकार, सूडान में 6 लोगों की हुई मौत

सूडान में चल रहे इस युद्ध की वजह से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस युद्ध की वजह से सूडान में अब तक कई हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग अपना घर गंवा चुके हैं और विस्थापित हो चुके हैं। देश में इस युद्ध की वजह से गंभीर चिकित्सकीय संकट भी चल रहा है। इतना ही नहीं, युद्ध की वजह से देश में भोजन का संकट भी पैदा हो गया है जिससे करोड़ों लोग परेशान हैं। कई देश इस युद्ध के अंत की मांग उठा चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं।