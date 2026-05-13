13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हवाई हमले से मचा हाहाकार, सूडान में 6 लोगों की हुई मौत

Sudan Crisis: सूडान में सेना और आरएसएफ के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर सूडान में ड्रोन अटैक का मामला सामने आया है। इस हवाई हमले में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

May 13, 2026

RSF drone strike

RSF drone attack

सूडान (Sudan) में चल रहा गृहयुद्ध 3 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी जारी है। 15 अप्रैल 2023 से सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच युद्ध चल रहा है, जिससे देश में तबाही मच चुकी है। हालांकि गौर किया जाए, तो देश में आरएसएफ ने ज़्यादा हमले किए हैं। हालांकि आरएसएफ के कब्ज़े वाले इलाकों पर सेना के हमलों के मामले भी समय-समय पर देखने को मिलते हैं। इसी बीच अब सूडान में एक बार फिर ड्रोन अटैक का मामला सामने आया है।

ड्रोन अटैक से मचा हाहाकार, 6 लोगों की हुई मौत

सूडान के ईस्ट दारफुर (East Darfur) राज्य के अल-दाएन (El Daein) शहर में मंगलवार को ड्रोन अटैक का मामला देखने को मिला। इस हमले में आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया गया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि क्षेत्र में रहने वाले दो लोगों और अल-दाएन अस्पताल में काम करने वाले एक व्यक्ति ने की।

5 लोग घायल

इस ड्रोन अटैक में 5 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अल-दाएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से 3 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

आरएसएफ ने सेना पर लगाया आरोप

आरएसएफ ने इस हमले का आरोप सेना पर लगाया है। हालांकि सेना की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईस्ट दारफुर राज्य पर आरएसएफ का कब्ज़ा है।

सूडान में नहीं सुधर रहे हालात

सूडान में चल रहे इस युद्ध की वजह से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस युद्ध की वजह से सूडान में अब तक कई हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग अपना घर गंवा चुके हैं और विस्थापित हो चुके हैं। देश में इस युद्ध की वजह से गंभीर चिकित्सकीय संकट भी चल रहा है। इतना ही नहीं, युद्ध की वजह से देश में भोजन का संकट भी पैदा हो गया है जिससे करोड़ों लोग परेशान हैं। कई देश इस युद्ध के अंत की मांग उठा चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

सीज़फायर के बावजूद इज़रायल ने हिज़बुल्लाह के 1,100 से ज़्यादा ठिकानों पर किया हमला, 350 से अधिक आतंकियों को किया ढेर
विदेश
Israel bombs Lebanon

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

13 May 2026 08:52 am

Published on:

13 May 2026 08:47 am

Hindi News / World / हवाई हमले से मचा हाहाकार, सूडान में 6 लोगों की हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान के खिलाफ युद्ध का अमेरिकियों की जेब पर पड़ रहा असर, 4 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी महंगाई

Inflation in US
विदेश

BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगे चीन के विदेश मंत्री, बताई ये वजह

Wang Yi
विदेश

क्या बंकर में छिपे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन? क्रेमलिन ने वीडियो शेयर कर वेस्टर्न दावों को किया खारिज

Vladimir Putin
विदेश

Patrika Explainer: ईरान में रणनीतिक संकट, चीन का बढ़ता कद; क्या कमजोर पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक पकड़?

Donald Trump
विदेश

मेहनत के बिना मिल रहे जवाब, एआई चैटबॉट्स से खत्म हो रही रचनात्मकता

AI chatbot
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.