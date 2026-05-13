क्या बंकर में छिपे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन? क्रेमलिन ने वीडियो शेयर कर वेस्टर्न दावों को किया खारिज

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 4 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। काफी कोशिशों के बावजूद भी अब तक युद्ध का अंत नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब तक काफी तबाही मच चुकी है। हाल ही में हुए तीन दिन के सीज़फायर का भी कोई फायदा नहीं निकला और इसके खत्म होते ही रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। हाल ही में यूरोपीय खुफिया रिपोर्ट के हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने कई हफ्ते बंकर में बिताए हैं। इन दावों पर अब क्रेमलिन (Kremlin) की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।