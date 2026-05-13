ईरान पर फिर गरजे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- ‘शांति से या किसी और तरीके से, जीत अमेरिका की होगी’

Donald Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया। चीन रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है और अमेरिका यह लड़ाई 'शांति से या किसी और तरीके से जीत लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना खत्म हो चुकी है और उसकी युद्ध मशीन का हर हिस्सा बर्बाद हो चुका है।'