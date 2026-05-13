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ईरान पर फिर गरजे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- ‘शांति से या किसी और तरीके से, जीत अमेरिका की होगी’

US Iran conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका हर हाल में जीत हासिल करेगा। उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत खत्म होने का दावा किया और नाटो की भी आलोचना की।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

May 13, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- IANS)

Donald Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया। चीन रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है और अमेरिका यह लड़ाई 'शांति से या किसी और तरीके से जीत लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना खत्म हो चुकी है और उसकी युद्ध मशीन का हर हिस्सा बर्बाद हो चुका है।'

ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश सैन्य रूप से हार चुका है। उन्होंने कहा, 'वे या तो सही फैसला करेंगे या फिर हम अपना काम पूरा कर देंगे।' ट्रंप के इस बयान को अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बेहद अहम माना जा रहा है।

अमेरिकी नाकेबंदी को बताया पूरी तरह सफल

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी को शत प्रतिशत असरदार बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा, 'यह नाकेबंदी पूरी तरह सफल रही है और इसका नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा।'

नाटो पर भी भड़के ट्रंप

ट्रंप ने इस दौरान नाटो की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका को नाटो की जरूरत थी तब यह संगठन उसके साथ नहीं था। उन्होंने कहा कि नाटो मेरे लिए बहुत निराशाजनक रहा। हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर होती भी तो वे हमारे साथ नहीं होते।

वहीं, मार्क रुट्टे ने नाटो के भविष्य को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि संगठन मजबूत है और यूरोपीय देश रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इस समय मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और समुद्री सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है।

होर्मुज स्ट्रेट बना तनाव का केंद्र

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब अमेरिका और ईरान के टकराव का मुख्य केंद्र बन गया है। यह दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापारिक रास्तों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इलाके में तेल टैंकरों की आवाजाही कम हो गई है और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है।

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Published on:

13 May 2026 05:51 am

Hindi News / World / ईरान पर फिर गरजे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- ‘शांति से या किसी और तरीके से, जीत अमेरिका की होगी’

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