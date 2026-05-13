लेबनान में फिर बरसे इजरायली बम: 13 लोगों की मौत, युद्धविराम के बावजूद जारी हिंसा

वहीं मंगलवार को जबशीत इलाके में हुए एक अन्य हमले में तीन और लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर हिज्बुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के नकूरा, बायादा और हौला इलाकों में इजरायली सैनिकों को ड्रोन से निशाना बनाया। संगठन ने उत्तरी इजरायल के किबुत्ज मनारा इलाके में एक इजरायली सैनिक पर हमला करने का भी दावा किया।हालांकि इजरायल ने कहा कि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ।