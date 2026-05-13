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लेबनान में फिर बरसे इजरायली बम: 13 लोगों की मौत, युद्धविराम के बावजूद जारी हिंसा

Israeli Air Strikes on Lebnon: दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई है। युद्धविराम के बावजूद इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है जबकि राहतकर्मियों पर हमले को लेकर विवाद गहरा गया है।

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भारत

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Rahul Yadav

May 13, 2026

Israeli Air Strikes on Lebnon

Israeli Air Strikes on Lebnon (AI Image)

Israeli Air Strikes Southern Lebanon: इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच जारी संघर्ष एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान की सरकारी मीडिया के अनुसार, युद्धविराम लागू होने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच हिंसा लगातार जारी है और हालात फिर से गंभीर होते जा रहे हैं।

लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि सोमवार रात कफर दूनिन इलाके में एक घर पर हुए हवाई हमले में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। इसके अलावा मंगलवार को नबातियेह इलाके में हुए एक अन्य हमले में लेबनान सिविल डिफेंस के दो पैरामेडिक्स की भी जान चली गई।

राहतकर्मियों की मौत पर बढ़ा विवाद

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पैरामेडिक्स पहले हुए एक हमले में घायल लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे तभी उन पर दोबारा हमला हुआ। इस घटना में एक अन्य राहतकर्मी घायल भी हुआ है।

मारे गए दोनों पैरामेडिक्स की पहचान हुसैन जाबेर और अहमद नूरा के रूप में हुई है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इजरायली हमले क्षेत्र में शांति बहाल करने की कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजरायली सेना ने जानबूझकर राहतकर्मियों को निशाना बनाया। मंत्रालय का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का खुला उल्लंघन है।

एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाएं भी निशाने पर

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 108 स्वास्थ्यकर्मी और आपातकालीन सेवा से जुड़े लोग मारे जा चुके हैं। मंत्रालय ने दावा किया कि इजरायली हमलों में 140 से ज्यादा बार एम्बुलेंस और स्वास्थ्य केंद्रों को निशाना बनाया गया। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि वह इन घटनाओं की जांच कर रही है।

ड्रोन हमले और जवाबी कार्रवाई जारी

लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, मंगलवार को तैयर देब्बा इलाके में एक इजरायली ड्रोन हमले में एक सीरियाई नागरिक की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई। बताया गया कि दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। इजरायली सेना का कहना है कि उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को निशाना बनाया जिसने कथित तौर पर इजरायली विमान पर मिसाइल दागने की कोशिश की थी।

वहीं मंगलवार को जबशीत इलाके में हुए एक अन्य हमले में तीन और लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर हिज्बुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के नकूरा, बायादा और हौला इलाकों में इजरायली सैनिकों को ड्रोन से निशाना बनाया। संगठन ने उत्तरी इजरायल के किबुत्ज मनारा इलाके में एक इजरायली सैनिक पर हमला करने का भी दावा किया।हालांकि इजरायल ने कहा कि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ।

युद्धविराम के बाद भी नहीं थम रहा संघर्ष

इजरायल ने हाल के दिनों में दक्षिणी लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। उसका आरोप है कि ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह अमेरिका की मध्यस्थता में अप्रैल में हुए युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। वहीं हिज्बुल्लाह लगातार रॉकेट और ड्रोन हमले कर जवाब दे रहा है।
दोनों देशों के अधिकारी गुरुवार को वॉशिंगटन में फिर बैठक करने वाले हैं जहां संघर्ष खत्म करने के रास्तों पर चर्चा हो सकती है।

यह संघर्ष 2 मार्च को उस समय और बढ़ गया था जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमला किया। इसके बाद हिज्बुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागे और इजरायल ने जवाब में दक्षिणी लेबनान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक इस संघर्ष में 2,869 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें युद्धविराम लागू होने के बाद मारे गए 380 लोग भी शामिल हैं। वहीं इजरायल का कहना है कि इस दौरान उसके 18 सैनिक और चार नागरिक मारे गए हैं।

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Published on:

13 May 2026 03:59 am

Hindi News / World / लेबनान में फिर बरसे इजरायली बम: 13 लोगों की मौत, युद्धविराम के बावजूद जारी हिंसा

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