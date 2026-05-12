12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीन के लिए सालों तक जासूसी करती रही अमेरिका की मेयर, डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों को कैसे लगी भनक? जानें सब कुछ

Chinese spy mayor California: अमेरिका में कैलिफोर्निया की मेयर चीन के लिए जासूसी का आरोप लगा है। ईलीन वांग ने इस आरोप के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

May 12, 2026

China Agent In America

कैलिफोर्निया की मेयर ईलीन वांग ने दिया इस्तीफा। (फोटो- The Washington Post)

अमेरिका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कैलिफोर्निया के आर्केडिया शहर की मेयर ईलीन वांग पर चीन सरकार के लिए अमेरिका में जासूसी करने का आरोप लगा है। भारी बवाल के बाद उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि वांग अदालत में अपना जुर्म मानने को तैयार हो गई हैं। दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यह मामला चीन की अमेरिका में चल रही गुप्त गतिविधियों की एक और मिसाल बन गया है।

चीन की तरफ से प्रचार फैलाने का खेल

ईलीन वांग 58 साल की हैं। उन्होंने 2022 में शहर की काउंसिल में चुनाव जीता था और बाद में मेयर बन गईं। संघीय जांच एजेंसियों का कहना है कि 2020 से 2022 तक उन्होंने एक वेबसाइट चलाई, जिसका नाम था यूएस न्यूज सेंटर। इस साइट पर चीन सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाले लेख छापे जाते थे।

ये लेख शिनजियांग, ताइवान और हांगकांग जैसे मुद्दों पर चीन के पक्ष में प्रचार करते थे। जांचकर्ताओं के मुताबिक, ये निर्देश उन्हें चीन के अधिकारियों से वीचैट के जरिए मिलते थे।

उन्होंने अपने साथी या सहयोगी माइक सुन के साथ मिलकर यह काम किया। माइक सुन पहले ही इस मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उन्हें 4 साल की जेल हो चुकी है।

इस्तीफा और अदालत में पेशी

सोमवार को संघीय अभियोजकों ने यह जानकारी दी कि ईलीन वांग ने इस्तीफा दे दिया है। वे अदालत में दोषी करार देने की याचिका दाखिल करने को तैयार हैं।

लॉस एंजेलिस की अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने विदेशी सरकार का एजेंट बनकर बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने का आरोप स्वीकार कर लिया।

अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, यह गंभीर अपराध है क्योंकि विदेशी सरकार के लिए ऐसे काम बिना बताए करना कानून का उल्लंघन है। विशेष रूप से जब कोई चुनी हुई नेता इसमें शामिल हो तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है।

अमेरिका-चीन तनाव के बीच मायने

यह घटना ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। कई अमेरिकी अधिकारी कहते रहे हैं कि चीन अमेरिका के अंदर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय स्तर पर नेता, बिजनेसमैन और समुदायों को प्रभावित करने की रणनीति अपनाई जा रही है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका से आई बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों की चीन की तारीफ ?
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Published on:

12 May 2026 08:12 pm

Hindi News / World / चीन के लिए सालों तक जासूसी करती रही अमेरिका की मेयर, डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों को कैसे लगी भनक? जानें सब कुछ

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान को पैसे देकर युद्ध में कर रहे थे सहयोग, ब्रिटेन ने 3 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा

Keir Starmer
विदेश

ट्रंप का सबसे बड़ा गेम! बर्बादी के कगार पर पहुंचे क्यूबा ने अमेरिका के आगे टेके घुटने?

विदेश

500 KM तक बढ़ा हॉर्मुज का दायरा, 2 और इलाकों पर निगरानी करेगा ईरान, कहा- ‘खून दे देंगे, पर जमीन नहीं’

strait of hormuz
विदेश

ऐतिहासिक फैसला: 3 साल पहले 300 लोगों को पकड़ा था, उन्हें सजा देने के लिए इजराइल ने बना दिया खतरनाक कानून

Benjamin Netanyahu
विदेश

पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, अफगान सीमा से सटे बाजार में धमाका, 9 की मौत, 35 घायल

Pakistan Bomb Blast
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.