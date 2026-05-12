चीन के लिए सालों तक जासूसी करती रही अमेरिका की मेयर, डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों को कैसे लगी भनक? जानें सब कुछ

ईलीन वांग 58 साल की हैं। उन्होंने 2022 में शहर की काउंसिल में चुनाव जीता था और बाद में मेयर बन गईं। संघीय जांच एजेंसियों का कहना है कि 2020 से 2022 तक उन्होंने एक वेबसाइट चलाई, जिसका नाम था यूएस न्यूज सेंटर। इस साइट पर चीन सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाले लेख छापे जाते थे।