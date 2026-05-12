500 KM तक बढ़ा हॉर्मुज का दायरा, 2 और इलाकों पर निगरानी करेगा ईरान, कहा- ‘खून दे देंगे, पर जमीन नहीं’

ईरानी नेवी के पॉलिटिकल डिप्टी मोहम्मद अकबरजादे ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ हॉर्मुज और हेंगाम जैसे द्वीपों के आसपास का छोटा सा इलाका माना जाता था। अब सब बदल गया है। उन्होंने कहा- आज यह 20-30 मील की जगह 200-300 मील यानी करीब 500 किलोमीटर का बड़ा क्षेत्र बन चुका है।