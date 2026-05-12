12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में बड़ा धमाका: लक्की मरवत के बाजार में फटी IED, 7 लोगों की मौत, 18 घायल

Pakistan IED Explosion: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत में सराय नौरंग बाज़ार में हुए एक धमाके में सात लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

May 12, 2026

BLAST IN PAKISTAN

BLAST IN PAKISTAN (फाइल फोटो)

Pakistan IED Explosion: पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। पख्तूनख्वा में एक पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में दो पुलिसकर्मियों सहित सात लोग मारे गए। वहीं, इस हादसे में करीब 18 लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस को शक है कि यह धमाका किसी गाड़ी में रखे IED से किया गया था। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी

जांच के लिए इलाके को सील कर दिया गया है। विस्फोट के बाद बम निरोधक दल मौके पर पहुंचा और विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। विस्फोट एक भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्र में हुआ, इसलिए हमले वाली जगह से गुजर रहे बड़ी संख्या में नागरिक भी मारे गए और घायल हुए।

यह खबर अपडेट की जा रही है.......

खबर शेयर करें:

Published on:

12 May 2026 02:43 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में बड़ा धमाका: लक्की मरवत के बाजार में फटी IED, 7 लोगों की मौत, 18 घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, अफगान सीमा से सटे बाजार में धमाका, 9 की मौत, 35 घायल

Pakistan Bomb Blast
विदेश

हमला हुआ तो एटम बम बना लेगा ईरान? 90% यूरेनियम संवर्धन की धमकी से दुनिया में दहशत

US-IRAN WAR
राष्ट्रीय

सीज़फायर के बावजूद इज़रायल ने हिज़बुल्लाह के 1,100 से ज़्यादा ठिकानों पर किया हमला, 350 से अधिक आतंकियों को किया ढेर

Israel bombs Lebanon
विदेश

पाकिस्तान के इरादों पर अमरीका में होने लगा शक, जानिए क्यों नहीं आगे बढ़ रही ईरान-अमरीका वार्ता

US-Iran Ceasefire Extension 2026
विदेश

‘होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना पड़ा, भारत और अन्य देशों को हो रही परेशानी से खुश नहीं’, तेल संकट पर ईरान ने कही बड़ी बात

Esmaeil Baghaei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.