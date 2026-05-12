‘हमारी सेना है तैयार, किसी भी हमले का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब’, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने दी चेतावनी

सोमवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर ईरान के जवाब पर बात करते हुए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई (Esmaeil Baghaei) ने कहा कि ईरान ने सिर्फ अपने लोगों के वैध अधिकारों की मांग की है। बघाई ने आगे कहा, "मिडिल ईस्ट में युद्ध समाप्त करना, अमेरिकी नेवी द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में और ईरानी जहाजों के खिलाफ की जा रही समुद्री डकैती (माकेबंदी) को रोकना, वर्षों से विदेशी बैंकों में अवरुद्ध ईरान के लोगों की संपत्तियों को मुक्त करना, होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना और पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना कोई अतिरिक्त मांगें नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से जायज़ हैं।"