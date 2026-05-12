‘लाइफ-सपोर्ट पर है ईरान से सीज़फायर’, ट्रंप ने चेताया

ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई को ट्रंप ने दुनिया के लिए सेवा बताया और और पूर्व राष्ट्रपतियों की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की कि उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। ट्रंप ने कहा, "हम दुनिया के लिए यह सेवा कर रहे हैं। पिछले करीब 47 सालों से ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों और अन्य देशों के नेताओं, जिनके पास शक्ति थी, उन्हें यह करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।"