बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत की फेंसिंगः CM शुभेन्दु अधिकारी के फैसले के बाद तारिक रहमान सरकार बोलीं- बाड़बंदी से नहीं डरते

India Bangladesh border: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिनों के भीतर यह जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। इस फैसले के बाद बांग्लादेश की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।पड़ोसी मुल्क ने कहा कि वह बाड़बंदी और तारों से नहीं डरता है, लेकिन सीमा पर हत्याएं जारी रहीं तो वह चुप नहीं बैठेगा।