Rajya Sabha Elections: राज्य सभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज! मल्लिकार्जुन खरगे तय, लेकिन दिग्विजय-बिट्टू पर सस्पेंस

राजस्थान की तीन राज्य सभा सीटों पर चुनाव होगे और जीत के लिए 51 वोटों की आवश्यकता है। मौजूदा सीटों की तरह ही बीजेपी को दो व कांग्रेस को एक सीट मिलना तय माना जा रहा है। बीजेपी से रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस से नीरज डांगी का कार्यकाल समाप्त होगा। सबसे ज्यादा नजर बिट्टू पर होगी, क्योंकि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या बीजेपी उन्हें फिर राज्य सभा भेजेगी या फिर पंजाब चुनाव में सक्रिय करेगी। वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी एक अन्य सीट और कांग्रेस नये चेहरों को मौका दे सकती है।