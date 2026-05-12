12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Rajya Sabha Elections: राज्य सभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज! मल्लिकार्जुन खरगे तय, लेकिन दिग्विजय-बिट्टू पर सस्पेंस

Rajya Sabha Elections: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही 10 राज्यों की 23 राज्य सभा सीटों पर सियासी हलचल तेज हो गई है। कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खरगे की जीत तय मानी जा रही है, जबकि एचडी देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू की वापसी पर सबकी नजरें टिकी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

May 12, 2026

Rajya Sabha Elections

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह (Photo-IANS)

Rajya Sabha Elections: पांच प्रदेशों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही अब राजस्थान-मध्यप्रदेश समेत 10 राज्यों में राज्य सभा की 23 सीटों के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इन चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कर्नाटक से जीत कर आना तय है वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की वापसी बीजेपी पर निर्भर करेगी।

खरगे, दिग्विजय और रवनीत सिंह बिट्टू पर रहेगी नजर

वहीं चुनाव में इस पर नजर रहेगी कि राजस्थान से सांसद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा पंजाब विधानसभा चुनाव में सक्रिय करेगी या पुन: राज्य सभा भेजेगी। साथ ही मध्यप्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की वापसी पर भी नजर रहेगी। हालांकि दिग्विजय खुद फिर से राज्य सभा जाने से अनिच्छा जता चुके हैं। विधानसभाओं में संख्या बल के आधार पर चुनाव में एनडीए को 15 और इंडिया ब्लॉक को पांच सीटें मिलना तय है, अन्य पर मुकाबला हो सकता है।

इन राज्यों की सीट पर होगा चुनाव

कर्नाटक की चार राज्य सभा सीटों पर चुनाव होंगे। जीत के लिए 45 वोट जरूरी है। चार में से दो पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। वहीं देवगौड़ा की सीट पर मुकाबला हो सकता है। 

राजस्थान की तीन राज्य सभा सीटों पर चुनाव होगे और जीत के लिए 51 वोटों की आवश्यकता है। मौजूदा सीटों की तरह ही बीजेपी को दो व कांग्रेस को एक सीट मिलना तय माना जा रहा है। बीजेपी से रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस से नीरज डांगी का कार्यकाल समाप्त होगा। सबसे ज्यादा नजर बिट्टू पर होगी, क्योंकि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या बीजेपी उन्हें फिर राज्य सभा भेजेगी या फिर पंजाब चुनाव में सक्रिय करेगी। वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी एक अन्य सीट और कांग्रेस नये चेहरों को मौका दे सकती है। 

मध्यप्रदेश की दो सीटों पर चुनाव होंगे। जीत के लिए 58 वोटों की आवश्यकता होगी। भाजपा-कांग्रेस का एक-एक सीट जीतना लगभग तय माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और कांग्रेस का दिग्विजय सिंह का कार्यकाल समाप्त होगा। दोनों नेताओं की वापसी पर नजर होगी।

गुजरात की चार राज्य सभा सीटों पर चुनाव होंगे। जीत के लिए 37 वोट जरूरी है। सभी सीटों पर बीजेपी की जीत तय है और संख्या बल कम होने से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल की वापसी नहीं होगी।

आंध्र प्रदेश की चार राज्य सभा सीटों पर चुनाव होंगे। जीत के लिए 36 वोटों की आवश्यकता है। प्रदेश में 175 में से 164 विधायक होने के कारण एनडीए की सभी सीटों पर एकतरफा जीत तय है।

पूर्वोत्तर की तीन सीटों पर चुनाव होंगे। अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम की एक-एक सीट पर एनडीए की जीत आसान मानी जा रही है। 

झारखंड की दो राज्य सभा सीटों पर चुनाव होंगे और जीत के लिए 28 वोटों की आवश्यकता होगी। झामुमोनीत महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, एक सीट पर जीत तय, दूसरी पर मुकाबला, महागठबंधन की एकता पर नजर होगी।

ये भी पढ़ें

सरकार बनते ही विजय की बढ़ीं मुश्किलें! पहले ही दिन सहयोगी पार्टी हुई नाराज, जानें पूरा मामला
राष्ट्रीय
Tamil Nadu CM Vijay

खबर शेयर करें:

Published on:

12 May 2026 06:39 am

Hindi News / National News / Rajya Sabha Elections: राज्य सभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज! मल्लिकार्जुन खरगे तय, लेकिन दिग्विजय-बिट्टू पर सस्पेंस

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bengal Politics: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गिरफ्तार हुए ममता के करीबी, जानें कौन है सुजीत बोस?

Sujit Bose ED Case
राष्ट्रीय

प्री-मानसून दिखाएगा तेवर: 12-15 मई को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

IMD issues Heavy rain alert
राष्ट्रीय

हिमंता बिस्वा सरमा के साथ चार मंत्री भी लेंगे शपथ, स्पीकर पद के लिए भी नाम तय

Himanta Biswa Sarma Oath Ceremony
राष्ट्रीय

Trump Venezuela को बनाएंगे अमेरिका का 51वां राज्य? 40 ट्रिलियन डॉलर के तेल पर नजर

राष्ट्रीय

2 दिन के लिए नॉर्वे जाएंगे PM नरेंद्र मोदी, देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद यह दौरा अहम क्यों?

PM Modi Norway Visit 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.