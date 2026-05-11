2 दिन के लिए नॉर्वे जाएंगे PM नरेंद्र मोदी, देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद यह दौरा अहम क्यों?

नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने बताया कि भारत और नॉर्वे के बीच 2024 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी जो पिछले साल लागू हुआ। उन्होंने कहा कि इस समझौते ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नए अवसर दिए हैं। पिछले दस सालों में भारत और नॉर्वे के बीच व्यापार दोगुना हो चुका है और आने वाले वर्षों में निवेश और आर्थिक सहयोग में और वृद्धि की संभावना है। इस सम्मेलन के माध्यम से दोनों देशों के व्यापारिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।