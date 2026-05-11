ट्रंप का महाप्लान: 40 ट्रिलियन डॉलर के तेल पर नजर, क्या वेनेजुएला बनेगा अमेरिका का 51वां राज्य ?

बात सिर्फ राज्य बनाने के प्रस्ताव तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने एक और हैरान करने वाला दावा किया है कि अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करने के बाद वह वेनेजुएला शिफ्ट हो सकते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'मैं वहां जाऊंगा और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। ' इसके लिए मैं जल्दी ही स्पेनिश भाषा सीख लूंगा। मुझे इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी भाषाओं पर पकड़ बहुत अच्छी है। ' ट्रंप ने आत्मविश्वास के साथ यह भी दावा किया कि अगर वह वेनेजुएला में चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें वहां के इतिहास में अब तक किसी भी नेता को मिले वोटों से ज्यादा जनसमर्थन मिलेगा।