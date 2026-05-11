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ट्रंप का महाप्लान: 40 ट्रिलियन डॉलर के तेल पर नजर, क्या वेनेजुएला बनेगा अमेरिका का 51वां राज्य ?

Trump Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह कार्यकाल पूरा होने के बाद वेनजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने देश के विशाल तेल भंडार को देखते हुए इसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की भी इच्छा जताई है।

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भारत

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MI Zahir

May 11, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-ANI)

Donald Trump: अमेरिका की राजनीति से एक बहुत ही हैरान करने वाली और दिलचस्प खबर सामने आई है। अमेरिका के प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बेबाक बयानों से पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हाल ही में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संकेत दिया है कि वह वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि वेनेज़ुएला की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है।

40 ट्रिलियन डॉलर के तेल का खेल

डोनाल्ड ट्रंप की नजर मुख्य रूप से वेनेजुएला में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों और तेल के विशाल भंडार पर है। उन्होंने कहा है कि इस दक्षिण अमेरिकी देश में लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर का मूल्यवान तेल मौजूद है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस बात का उल्लेख किया था कि 'स्टेटहुड, #51, कोई चाहता है ?' ट्रंप की कूटनीति के अनुसार, अगर वेनेजुएला अमेरिका का हिस्सा बनता है, तो इससे अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी और वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ जाएगी।

स्पेनिश सीखूंगा और चुनाव लड़ूंगा : ट्रंप

बात सिर्फ राज्य बनाने के प्रस्ताव तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने एक और हैरान करने वाला दावा किया है कि अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करने के बाद वह वेनेजुएला शिफ्ट हो सकते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'मैं वहां जाऊंगा और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। ' इसके लिए मैं जल्दी ही स्पेनिश भाषा सीख लूंगा। मुझे इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी भाषाओं पर पकड़ बहुत अच्छी है। ' ट्रंप ने आत्मविश्वास के साथ यह भी दावा किया कि अगर वह वेनेजुएला में चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें वहां के इतिहास में अब तक किसी भी नेता को मिले वोटों से ज्यादा जनसमर्थन मिलेगा।

ग्रीनलैंड और 52वें राज्य की चर्चा

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अन्य विदेशी क्षेत्र को अमेरिका में मिलाने की बात कही है। इससे पहले उनके पिछले कार्यकाल में ग्रीनलैंड को खरीदने और उसे अमेरिका का हिस्सा बनाने की खबरें भी खूब सुर्खियों में रही थीं। अब राजनीतिक गलियारों में मजाकिया लहजे में चर्चा हो रही है कि अगर वेनेजुएला अमेरिका का 51वां राज्य बनता है, तो भविष्य में ग्रीनलैंड को जोड़ कर अमेरिका के कुल 52 राज्य हो जाएंगे।

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Updated on:

11 May 2026 10:21 pm

Published on:

11 May 2026 10:07 pm

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