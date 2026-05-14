क्या रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उपेंद्र द्विवेदी को ‘चीफ ऑफ द ऑर्मी स्टाफ’ पद से हटाया? जानें वायरल पोस्ट की सच्चाई

Army Chief General Upendra Dwivedi removal rumour: भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ वायरल पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कथित मतभेदों के चलते जनरल उपेंद्र द्विवेदी को ‘चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ’ के पद से हटा दिया गया है। हालांकि, इस फैक्ट की जांच में ये दावे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक साबित हुए हैं। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ही हैं और केंद्र सरकार की ओर से उन्हें हटाने जैसा कोई फैसला नहीं लिया गया है।