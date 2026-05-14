UAE दौरे के दावे पर ईरान भड़का, अब्बास अराघची बोले- इजरायल से साठगांठ करने वालों से होगा हिसाब

अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से वही बात स्वीकार की है, जिसकी जानकारी ईरान की सुरक्षा एजेंसियां पहले ही देश के नेतृत्व को दे चुकी थीं। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता के खिलाफ दुश्मनी मोल लेना 'बेवकूफी भरा जुआ' है और इजरायल के साथ किसी भी तरह की साठगांठ 'अक्षम्य' मानी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग क्षेत्र में फूट डालने के लिए इजरायल का साथ दे रहे हैं, उनसे जवाब मांगा जाएगा।