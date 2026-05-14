Patrika Explainer: मिशन दिव्यास्त्र, भारत की बढ़ी मिसाइल ताकत, अब एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकेगी अग्नि मिसाइल

Mission Divyastra DRDO: भारत लगातार अपनी सामरिक और मिसाइल ताकत को आधुनिक बनाने में जुटा है। इसी दिशा में ‘मिशन दिव्यास्त्र’ को भारत के सबसे अहम रक्षा कार्यक्रमों में माना जा रहा है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा में एमआईआरवी तकनीक से लैस अग्नि श्रृंखला की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने वाली अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक मौजूद है।