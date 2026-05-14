किसानों को केंद्र का बड़ा तोहफा: खरीफ फसलों की MSP में भारी बढ़ोतरी, 2.60 लाख करोड़ मिलेंगे

Cabinet Approves MSP Hike For Kharif Crops: केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने कहा है कि नया एमएसपी लागत पर कम से कम 50 फीसदी मुनाफे को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 में किसानों को करीब 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन, सरखेज-धोलेरा सेमी हाईस्पीड रेल लाइन और नागपुर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने जैसे अहम फैसले भी लिए गए।