किसानों को केंद्र का बड़ा तोहफा: खरीफ फसलों की MSP में भारी बढ़ोतरी, 2.60 लाख करोड़ मिलेंगे

Cabinet Approves MSP Hike For Kharif Crops (AI Image)
Cabinet Approves MSP Hike For Kharif Crops: केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने कहा है कि नया एमएसपी लागत पर कम से कम 50 फीसदी मुनाफे को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 में किसानों को करीब 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन, सरखेज-धोलेरा सेमी हाईस्पीड रेल लाइन और नागपुर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने जैसे अहम फैसले भी लिए गए।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ फसल के लिए इस साल करीब 824.41 लाख मैट्रिक टन खरीद की जाएगी। सरकार का कहना है कि एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और खेती को बढ़ावा मिलेगा।
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन बचत को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों में ईंधन की बचत के उपायों को अपनाने पर जोर दिया गया।
देश में ऊर्जा जरूरतों और संभावित ईंधन संकट को देखते हुए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देशभर में कुल 25 प्लांट लगाए जाएंगे, जहां कोयले से सीएनजी यानी सिंथेसिस नेचुरल गैस तैयार की जाएगी।
इस गैस का उपयोग बिजली उत्पादन, रसायन, उर्वरक और अन्य औद्योगिक कार्यों में किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक चार प्लांट का काम पहले ही शुरू हो चुका है। देश में करीब 401 बिलियन टन कोयले का भंडार मौजूद है और हर साल लगभग एक बिलियन टन कोयले की खपत होती है।
कैबिनेट ने गुजरात में सरखेज (अहमदाबाद) और धौलेरा के बीच 134 किलोमीटर लंबी सेमी हाईस्पीड डबल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 20,667 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब विकसित किया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना तैयार की गई है। सरकार नई ट्रेन विकसित करेगी, जो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी।
इसके अलावा नागपुर एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का भी फैसला लिया गया है।
सरकार ने 2026-27 खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए धान का एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। 14 खरीफ फसलों में इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज के एमएसपी में की गई है, जिसे 622 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया।
इसके अलावा कपास के एमएसपी में 557 रुपए, नाइजर बीज में 515 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
|फसल
|एमएसपी (रुपए प्रति क्विंटल)
|धान (सामान्य)
|2441
|धान (ग्रेड-ए)
|2461
|ज्वार (हाईब्रिड)
|4023
|ज्वार (मालडंडी)
|4073
|बाजरा
|2900
|रागी
|5205
|मैज
|2410
|तूर (अरहर)
|8450
|मूंग
|8780
|उड़द
|8200
|कपास (मध्यम आकार)
|8267
|कपास (लंबा आकार)
|8667
|मूंगफली
|7517
|सनफ्लावर सीड
|8343
|सोयाबीन (पीला)
|5708
|सीसामम
|10346
|नाइजर सीड
|10052
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